日本サッカー協会が９月１日、メキシコ代表、アメリカ代表との国際親善試合に臨む日本代表において、安藤智哉（アビスパ福岡）が怪我のため不参加となったと発表した。安藤に代わる追加招集選手は決まり次第知らせるという。森保ジャパンのCBに負傷者が相次いでいる。現在26歳の安藤は、2021年に当時J３だったFC今治でプロキャリアをスタート。2023年からJ２の大分トリニータ、今季からJ１の福岡でプレーしていたなか、今夏のE