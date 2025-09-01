ゲームだった…米国テキサス州ヒューストンで、友人同士が防弾ヘルメットをかぶって互いの頭を撃ち合うことに同意し、１人が死亡し、生き残った１人が殺人罪で起訴された。米紙ニューヨーク・ポストが先日、報じた。ハリス郡保安官事務所によると、ショーン・オドネル被告（３７）は、英国出身の元海兵隊員アーロン・プラウトさん（３４）の射殺事件に関連して、８月１７日にヒューストンの自宅で逮捕された。２人の友人はオ