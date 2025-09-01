今年も、この130年近くで最も暑い夏となりました。気象庁が発表した今年6月から8月までの「夏の天候」によりますと、全国の夏の気温は平均と比べて2.36度高く、1898年の統計開始以降、最も暑くなりました。昨年と一昨年の夏は、ともに平均より1.76度高く過去最高となりましたが、今年はさらにそれを0.6度上回りました。また、全国の気象台など153地点のうち8割以上の132地点で、歴代1位の高温を記録しました。偏西風が平年より北を