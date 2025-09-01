お笑いコンビ・TKOの木下隆行（53）が8月31日、自身のXを更新。相方・木本武宏との2ショット写真を添えて、タイ移住を前日に控えた心境を打ち明けた。【写真あり】相方と笑顔で肩組み！TKO木下がタイ移住前日に心境木下は「TKOの事務所TAMUROでたこ焼きイベントでした！めちゃ沢山の方が来てくれて大盛況！さぁそして明日から僕はタイに行ってきます。めちゃくちゃ不安。治安も言葉もお金も不安だらけです。やめよかな」と弱音