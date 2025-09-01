紀文食品は、従来のカニカマのイメージを刷新した新商品「The SURIMI」を9月1日から全国発売し、今春から訴求してきた“SURIMIブランド”のフラッグシップ商品に位置付ける。その一環として全国の百貨店や駅ビルでヘルシー惣菜「RF1」を展開するロック・フィールドとコラボし、「RF1」店頭で「The SURIMI」を使ったメニューを期間限定で販売した。ロック・フィールド「RF1」とコラボ紀文食品は21日、「The SURIMI」新商品発表会を