店内で作るおにぎりで、消費期限の偽装が判明したミニストップ。新たに惣菜でも偽装があったことがJNNの取材でわかりました。偽装は25店舗に拡大し、社長がまもなく会見します。コンビニチェーンの「ミニストップ」はさきほど、消費期限の偽装が25店舗で行われていたと明らかにしました。先月、ミニストップは23店舗で店内で作るおにぎりや弁当の消費期限のラベルを貼り替えるなどの偽装が行われていたと発表していましたが、関係