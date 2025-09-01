１日の債券市場で、先物中心限月９月限は３営業日ぶりに反落。日銀の追加利上げへの思惑がくすぶっているほか、国内政治の不透明感が強いことなどから売りが出やすかった。 日銀の植田和男総裁は８月２３日、カンザスシティー連銀主催の経済シンポジウム（ジャクソンホール会議）の討論会で「国内賃金には上昇圧力がかかり続ける」と述べ、利上げを続ける方針を示している。あす２日には氷見野良三副総裁の講演