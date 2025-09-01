伊藤園がこの日の取引終了後、第１四半期（５～７月）連結決算を発表しており、売上高１３０８億７５００万円（前年同期比４．７％増）、営業利益８３億６０００万円（同１７．３％増）、純利益５７億１２００万円（同２８．６％増）となった。 全国的に記録的な高温・少雨だったことに加えて、前期に先行投資した広告宣伝費の効果もあり、主力の「お～いお茶」「健康ミネラルむぎ茶」ブランドの飲料製品を中心