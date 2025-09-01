○経済統計・イベントなど ０８：５０日・マネタリーベース １０：３０日・１０年物利付国債の入札 １０：３０豪・経常収支 １８：００ユーロ・消費者物価指数（速報値） ２２：４５米・製造業購買担当者景気指数（改定値） ２３：００米・ＩＳＭ（サプライマネジメント協会）製造業景況指数 ２３：００米・建設支出 ※日・閣議 ○決算発表・新規上場など 決算発表：ダイサン，不