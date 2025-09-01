この夏の凄まじい暑さは、記録の上でも“ダントツ”でした。6月から8月までの日本の平均気温は、これまでで最も高かった去年（2024年）と一昨年（2023年）を大きく上回り、統計を始めて以降、3年連続で最も高くなったことがわかりました。気象庁によりますと、今年の日本の夏=6月から8月までの平均気温は、1898年に統計を始めて以降で最も高くなりました。全国の平年の平均気温と比較する際に用いる15の観測点で、平年と比べプラス