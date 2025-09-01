俳優の永尾柚乃（８）と安達祐実（４３）が１日、都内で行われた出演する斎藤工主演のテレビ朝日系ドラマ「誘拐の日」（火曜、後９・００）の取材会に出席。最終回を迎える２日の放送を前に取材に応じた。安達は２歳でモデルデビューし、９４年の「家なき子」でブレークするなど子役から現在まで活躍。永尾も１歳半から芸能活動をスタートし、ＮＨＫ大河ドラマ「どうする家康」などに出演して今、最も有名な子役となっている。