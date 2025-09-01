1日15時45分、大阪取引所の日経225先物期近2025年9月限は前週末清算値比440円安の4万2250円で取引を終えた。出来高は4万9184枚だった。この日の日経平均株価の現物終値4万2188.79円に対しては61.21円高。 株探ニュース