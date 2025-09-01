1日15時45分、TOPIX先物期近2025年9月限は前週末清算値比6ポイント安の3066.5ポイントで取引を終えた。出来高は6万3914枚だった。この日のTOPIXの現物終値3063.19ポイントに対しては3.31ポイント高。 株探ニュース