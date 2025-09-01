1日15時45分、JPX日経インデックス400先物期近2025年9月限は前週末清算値比25ポイント安の2万7495ポイントで取引を終えた。出来高は3642枚だった。この日のJPX日経インデックス400の現物終値2万7465.57ポイントに対しては29.43ポイント高。 株探ニュース