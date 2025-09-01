1日15時45分、東証グロース市場250指数先物期近2025年9月限は前週末清算値比2ポイント安の776ポイントで取引を終えた。出来高は4228枚だった。この日の東証グロース市場250指数の現物終値777.98ポイントに対しては1.98ポイント安。 株探ニュース