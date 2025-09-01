大雨で道路が陥没し3人が重軽傷を負った石川県七尾市の国道249号について、石川県の馳浩知事は、来週の通行止め解除を目指して応急復旧工事を進めていると明らかにしました。国道249号は8月12日、大雨のため七尾市中島町小牧でおよそ30メートルにわたって道路が陥没し、車3台が巻き込まれ男性3人が重軽傷を負いました。石川県は崩落した道路の下に工事車両が進入できるよう仮設の道路を作り復旧工事を進めていて、8月30日に転落し