1日15時45分、東証REIT指数先物期近2025年9月限は前週末清算値比9ポイント高の1934.5ポイントで取引を終えた。出来高は615枚だった。この日の東証REIT指数の現物終値1932.32ポイントに対しては2.18ポイント高。 株探ニュース