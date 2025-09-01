1日の外国為替市場のドル円相場は午後4時時点で1ドル＝146円94銭前後と、前週末午後5時時点に比べ6銭の小幅なドル安・円高。ユーロ円は1ユーロ＝172円28銭前後と64銭の大幅なユーロ高・円安で推移している。 株探ニュース