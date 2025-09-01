【モデルプレス＝2025/09/01】タレントの熊切あさ美が31日、自身のInstagramを更新。入浴シーンを撮影している様子を公開した。【写真】熊切あさ美、バスタオル姿の悩殺ショット◆熊切あさ美、入浴シーンを披露熊切は「この時期みんなは半身浴してますか」とコメントし、温泉施設とみられる浴場でリラックスした表情が印象的な入浴シーンの撮影風景を披露した。この投稿に、ファンからは「綺麗」「癒される」「想像以上」「攻めて