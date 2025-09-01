サッカーの明治安田J3リーグ。ツエーゲン金沢は、ホームでガイナーレ鳥取と対戦しました。前節、5試合ぶりの白星を掴み、このまま勢いに乗りたいツエーゲン金沢。ホームで鳥取との対戦です。試合は、序盤から相手ゴールに攻め込む展開。前半38分。加藤からボールを受けた土信田が、振り向きざまに左足でシュート。2試合連続のゴールで、先制に成功します。続く