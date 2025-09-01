社民党の福島瑞穂党首（69）が1日、自身のX（旧ツイッター）を更新。「かわいい大好きなキャラクターがそろいました」と、趣味だというカプセルトイで、お目当てのキャラがそろったことを報告した。 【写真】人気キャラがズラリついに“コンプリート"！ 福島氏は「ついにガチャポンで、アンパンマンとドキンちゃんをゲット」として、アンパンマンとドキンちゃんのカプセルトイを当てたことをつづった。