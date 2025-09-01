サッカー・J1のヴィッセル神戸が2025年8月31日、30日にノエビアスタジアム神戸で行われた横浜F・マリノス戦でのサポーターによるトラブルについて声明を発表した。「大旗が、ピッチ上の選手に接触する可能性があった」問題となったのは、30日の明治安田J1リーグ第28節ヴィッセル神戸対横浜F・マリノス戦での、サポーターの行動だ。中継動画によると、マリノスのDF・鈴木冬一選手がボールを追い、ヴィッセル側のサポーターが持った