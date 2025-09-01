福岡市が管理する漁港で、漁協が無許可で係留場所を一般船舶に貸し出していた問題についてです。高島市長は1日の会見で「条例通りに追い出そうとすると、別の場所での不法係留につながる可能性がある」と述べました。 福岡市の条例では市が管理する8つの漁港のうち、西区の浜崎今津漁港以外は、プレジャーボートなど漁船以外の係留が禁止されています。福岡市内にある6か所の漁港（弘・志賀島・奈多・博多・唐泊・