8月30日から31日にかけて放送された『24時間テレビ』（日本テレビ系）でチャリティーランナーを務めた『SUPE REIGHT』の横山裕。【写真】色白美肌が日焼けして真っ黒になった、横山裕のビフォーアフター旧ジャニーズ事務所の所属タレントがマラソンランナーを務めるのは2014年の『TOKIO』の城島茂以来、11年ぶりとなる。さらに44歳の横山は当時43歳だった城島を超える最年長ランナーとなり、城島の101キロを超える距離を走る。