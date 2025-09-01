フランスのジュエリーブランド「ショーメ」が１日、大阪・夢洲の大阪・関西万博フランス館でエキシビション「ショーメ、自然美への賛歌」のオープニングイベントを開催し、１１人組グローバルグループ「ＪＯ１」の佐藤景瑚が、同ブランドを身にまとって登壇。白のキラキラした素材の入ったジャケットに黒のパンツ姿で、両手の甲を向けて親指と人さし指を立てる「ＧｏｔｏｔｈｅＴＯＰポーズ」で報道陣にサービスした。お