timeleszの佐藤勝利（28）が8月31日深夜放送のフジテレビ「突然ですが占ってもいいですか？」（日曜深夜0・55）にゲスト出演。刺激を受けている新メンバーを明かした。佐藤は「将生が中心的な人になったらいいなと思っていて」と新メンバーの橋本将生（25）についてコメント。「将生が入って来て強気にものを言ったりするので、そういう言葉をもらって、今は自分も強気になってきている」と刺激を受けていると明かした。2