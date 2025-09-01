元大阪地検の亀井正貴弁護士が1日、日本テレビ系「情報ライブミヤネ屋」（月〜金曜後1・55）にコメンテーターとして生出演し、学歴詐称が指摘されている静岡県伊東市の田久保真紀市長の百条委員会での証言について、自身の見解を示した。田久保氏の学歴は、市の広報誌に東洋大法学部卒業と記されていたが、実際には除籍になっていることを公表した。この日の市議会では、不信任案が全会一致で可決。それに加え、地方自治法違