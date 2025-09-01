9月に入っても猛烈な暑さに終わりが見えません。1日も、東北から九州の広い範囲で、35度以上の猛暑日となりました。先月31日、7年ぶりに40度を記録した名古屋ですが、1日も強い日差しで、最高気温が38.2度と、18日連続の猛暑日に。9月として、観測史上1位の記録的な暑さとなりました。そのほか、埼玉の鳩山で38.3度、富山で38度など、体温を超える危険な暑さとなりました。また、東京都心でも3日連続の猛暑日になるなど、全国250地