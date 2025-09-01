サッカー男子日本代表の試合で特別な体験をしよう。読売新聞は、１１月に愛知県と東京都で行われる国際親善試合で、それぞれ子ども向けのプログラムの参加者を募っている。豊田スタジアム（愛知県豊田市）での１４日の試合では、ウォーミングアップに向かう選手をピッチで出迎える「ハイタッチキッズ」を募集。対象は小学１年生〜中学３年生の計１０人で、選手が体を動かす姿を間近で見られる。国立競技場（東京都新宿区）で