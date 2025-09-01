１日の東京株式市場で、日経平均株価（２２５種）の終値は、前週末比５２９円６８銭（１・２４％）安の４万２１８８円７９銭だった。２営業日連続で値下がりした。前週末の米株式市場で米エヌビディアなどハイテク株が下落した流れを受け、東京市場でも日経平均への影響が大きい半導体関連株の一部が値下がりし、相場を押し下げた。日経平均は一時、前週末比８００円超下落し、４万２０００円を割り込む場面があった。その後