１日午後３時３０分頃、鹿児島県トカラ列島近海を震源とする地震があり、十島村の悪石島で震度４を観測した。気象庁によると、この地震による津波の心配はない。震源の深さは約２０キロ、地震の規模を示すマグニチュードは４・２と推定される。