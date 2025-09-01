大相撲秋場所の番付が発表され、ポーズをとる琴勝峰＝1日、千葉県松戸市の佐渡ケ嶽部屋大相撲秋場所（14日初日・両国国技館）の番付が発表された1日、先場所覇者の琴勝峰が千葉県松戸市の佐渡ケ嶽部屋で記者会見し「まだまだ挑戦する立場。ここから上を目指してやっていく」と意気込みを示した。東前頭5枚目まで番付を戻し、同3枚目の自己最高位更新も視野に入る。8月の夏巡業ではファンから祝福の声が相次ぎ「優勝すると違う