JO1の佐藤景瑚（27）が1日、大阪・関西万博のフランスパビリオンのエキシビション「ショーメ、自然美への賛歌」オープニングイベントに登壇した。老舗ジュエリーブランド「ショーメ」のペンダント、ブレスレットなどジュエリーを着用してフォトコールに登場した佐藤は「全部本当にすてきなんですけど、僕がお気に入りなのは、このビードゥショーメのブレスレット。デザインがかわいくてお気に入りですね」とすっかり魅了された様子