地震の発生後、病院で治療を受けるアフガニスタン人＝１日、アフガニスタン・ジャララバード/Aimal Zahir/AFP/Getty Images（ＣＮＮ）アフガニスタン東部で８月３１日深夜に発生したマグニチュード（Ｍ）６．０の地震で、２００人以上が死亡、数百人が負傷した。国営バフタル通信（ＢＮＡ）が１日伝えた。震源はナンガルハル州の州都ジャララバードの北東約２７キロで、深さは約８キロと米地質調査所（ＵＳＧＳ）が明らかにした。