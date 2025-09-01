メイクアップアーティストのIKKOが1日、フジテレビ系「ぽかぽか」（月〜金曜午前11時50分）に生出演。神田愛花が夏休みで代打MCとして登場した。番組オープニングでハライチの2人から中央に挟まれて笑いながら登場。澤部佑からは「IKKOさん真ん中行っちゃって、あっちだって」と立ち位置でモメて波乱の滑り出しとなった。澤部が「月曜日です。今週もよろしくお願いします」とあいさつし「本日、われらが神田愛花さんが夏休み、今週