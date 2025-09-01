東京・世田谷区で、40歳の女性が首を切りつけられ倒れているのが見つかり、意識不明の状態で病院に搬送されました。切りつけた男は逃走していて、警視庁が行方を追っています。1日午後1時半ごろ、東京・世田谷区で、「路上に血まみれの女性が倒れている」と通報がありました。警視庁などによりますと、韓国籍の自営業の40歳の女性が刃物のようなもので首を切りつけられていて、意識不明の状態で病院に搬送されました。女性を切りつ