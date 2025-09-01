俳優の安達祐実（43）、子役の永尾柚乃（8）が1日、テレビ朝日系ドラマ『誘拐の日』（毎週火曜後9：00）の囲み取材に出席。あす2日に放送される最終回を前に、新旧“天才子役”2人がそろった。【写真】かわいすぎ！2人なかよくファイティングポーズをとる安達祐実＆永尾柚乃ブレイク中で多忙な永尾だが、現在の様子を聞かれると「全部楽しくて、つらいと思うことはないです！」と元気はつらつ。「あたし、カメラが大好きで（