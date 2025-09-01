トロい！どうして無言なのにうるさいのか。視界の隅でうごめく愛らしい猫／うちの猫がまた変なことしてる。3 （1）様々な愛らしい姿を見せてくれる2匹との日々。癒されること間違いなしのエピソード！「猫の身体でいちばん好きな部位はおしり」と語るのは、アメブロ公式トップブロガー・卵山玉子さん。豪快なようで小心者なパワー系ツンデレ担当・トンちゃんと、1年後輩でトンちゃんのことが大好きなスピード系和顔担当・シノさん