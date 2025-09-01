中国上場企業協会が8月31日に明らかにしたところによると、上海、深セン、北京の三つの証券取引所の合計5432社の上場企業が、2025年上半期（1〜6月）の決算報告書を発表しました。そのデータによると、中国の上場企業は、産業構造が引き続き最適化され、新たな質の生産力（イノベーションに主導された、従来の経済成長方式から脱却した、ハイテク、高効率、高品質を特徴とする先進的な生産力）の成長が加速しているとのことです。2