J1アビスパ福岡は1日、DF安藤智哉（26）がけがのため召集されていた日本代表の米国遠征を辞退すると発表した。安藤は8月31日の柏戦にフル出場。空中戦で強さを見せた一方、2度PKを与えるなど悔しい結果となっていた。