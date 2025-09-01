?演技派?としてドラマで活躍していたが･･･活動休止から8年…。慶應義塾大学出身の41歳俳優の近影に反響が寄せられている。「久しぶりに来た毎日出店食べ放題だった」とインスタグラムにつづり、東京・明治神宮野球場でお酒を片手にリラックスしたショットを披露したのは、小出恵介。ボックス席で真剣なまなざしを見せている。この投稿に「テレビドラマ復帰を強く願っています」「可愛いかっこいいらぶ」「テレビで見たい」