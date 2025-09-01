ライブ配信アプリ17LIVE（イチナナ）では、30名のイチナナライバーと連携し、ゼロワンブースターが展開するサントリー社内ベンチャー発・吸収率と手軽さを両立させたミストサプリメント「IN MIST（イン ミスト）」を紹介するライブコマースイベントを、8月30日から9月5日まで開催中だ。 （関連：輝きを競ったライバーたちの熱戦！17LIVEのリアルイベント『シャイニングスター