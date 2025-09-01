福岡管区気象台と鹿児島地方気象台は1日午後2時30分、九州北部地方（山口県を含む）と九州南部・奄美地方に高温に関する早期天候情報を発表した。【九州北部地方】7日ごろから、かなりの高温（かなりの高温の基準）5日間平均気温平年差＋1.9℃以上九州北部地方（山口県を含む）では、最近1週間以上、気温の高い状態が続いています。向こう2週間の気温も、暖かい空気に覆われやすいため、かなり高くなる見込みです。