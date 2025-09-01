女優の伊藤沙莉（31）が1日までに自身のインスタグラムを更新。出演番組のオフショットを披露した。伊藤は「ボクらの時代ありがとうございました！」と書き出し、共演した「ももいろクローバーZ」の玉井詩織と、タレントの堺正章を父に持つ女優の堺小春との3ショットを投稿した。「大好きな2人とこの番組に出れたこと幸福の極みです。このような素敵な機会を与えてくださり本当にありがとうございました」と感謝をつづった