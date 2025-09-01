ボクシングの世界スーパーバンタム級４団体統一タイトルマッチ（９月１４日、愛知・ＩＧアリーナ）で４団体統一王者・井上尚弥（３２＝大橋）に挑戦するＷＢＡ同級暫定王者ムロジョン・アフマダリエフ（３０＝ウズベキスタン）が１日、横浜市内で公開練習を行い、番狂わせの勝利に強い意気込みを示した。試合の３週間前という早期来日をした際には、時差ボケ対策だけではなく「街や国を見てみたい」と理由を話していたアフマダ