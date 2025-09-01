ミュージシャンのダイアモンド☆ユカイ（６３）が１日「Ｘ」（旧ツイッター）を更新。ミュージシャンのＲＯＬＬＹ（６１）の結婚をした。ＲＯＬＬＹは１日、Ｘで「私事で大変恐縮ですが皆さまにご報告です」として、一般女性との結婚を発表。また、２か月前に網膜剥離の手術を受け、現在は回復に向かっていることも併せて報告した。ユカイはＲＯＬＬＬＹの投稿を引用した上で「一人より二人の方がずっと素敵さ！ロックンロ