¡Ö£Ë£é£î£ç¡õ£Ð£ò£é£î£ã£å¡×¤Î¹â¶¶³¤¿Í¤¬£±Æü¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤ò¹¹¿·¡££¸·î£³£°Æü¡¢£³£±Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡Ö£²£´»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó£´£¸¡½°¦¤ÏÃÏµå¤òµß¤¦¡½¡×¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Î½Ð±é¤ò¸«¹ç¤ï¤»¤¿¤³¤È¤ò²þ¤á¤Æ¼Õºá¤·¤¿¡£Æ±ÈÖÁÈ¤Ï£¸·î£³£°Æü¤Ë£Ø¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¤·¡Ö£²£´»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó£´£¸¡Ø¤¢¤Ê¤¿¤Î¤³¤È¤ò¶µ¤¨¤Æ¡Ù¡££Ë£é£î£ç¡õ£Ð£ò£é£î£ã£å¤Î¹â¶¶³¤¿Í¤µ¤ó¤¬ÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤ÇÀ¸ÊüÁ÷¤Î½Ð±é¤ò¸«¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¡£