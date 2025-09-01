フランスのジュエリーブランド「ショーメ」が１日、大阪・夢洲の大阪・関西万博フランス館でエキシビション「ショーメ、自然美への賛歌」のオープニングイベントを開催し、９人組ガールズグループ「ＮｉｚｉＵ」のＲＩＭＡが、同ブランドを身にまとって登壇。ベージュのワンピース姿で笑顔を振りまき、報道陣から「おめめデッカ！」「リアルフランス人形」などのため息が漏れた。司会者から「愛を感じるもの」を問われた２１歳