８月２８日、特別展「西花庁の外交物語」を見学する来場者。（天津＝新華社記者／周潤健）【新華社天津9月1日】中国天津市で8月27日、周恩来（しゅう・おんらい）元総理と夫人の〓穎超（とう・えいちょう）氏が世界各国の来賓と交流した歴史を振り返る特別展「西花庁の外交物語」が始まった。歴史写真30枚と芸術作品1点、館蔵品18点が公開され、多くの来館者が訪れている。会場は市内にある周恩来〓穎超紀念館の西花庁展示エリ