テレビドラマ「太陽にほえろ！」で山村刑事を演じ、「山さん」のニックネームで親しまれた俳優の露口茂（つゆぐち・しげる）さんが４月２８日、老衰のため東京都内で死去した。９３歳だった。俳優座養成所を経て、今村昌平監督の映画「赤い殺意」「人間蒸発」「ええじゃないか」などに出演した。テレビドラマ「太陽にほえろ！」では冷静沈着なベテラン刑事・山村役で、１９７２年の放送開始から８６年まで出演し、人気となっ